شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإنسان بدون دولة لا أمان له.. والعَلَم رمز للقوة والاعتزاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن احترام العَلَم لا ينبع من كونه قطعة قماش، ولكن لأنه يمثل رمزًا للدولة ورمزًا للقوة والاعتزاز.

وأضاف الوزير، في اللقاء الثاني ضمن مبادرة «نتعايش باحترام متبادل»، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمبادرة من وزارة الأوقاف، أن الولاء للدولة ولاء وطني وإنساني للقيم والإنسانية، مضيفًا: «لا نريد أن نلتفت لتقسيم ديني كأغلبية وأقلية وإنما ولاء يرسخ للحق الوطني للجميع»، مؤكدًا أن مفهوم الدولة يعني الأمان، وأن الإنسان بدون دولة لا أمان له وإنما في ظل دولة المواطنة القوية يكون الكيان للفرد هو الأولوية.

وتابع جمعة: «قد تجد صراعًا دينيًّا بين أتباع الدين الواحد وتجد استيعابًا واحترامًا كبيرًا بينهم على أساس التنوع العرقي والقبلي على سبيل المثال»، مؤكدًا: «نريد أن نطبق تعميق المواطنة في وجدان الجميع وتحولها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعب».

شارك في اللقاء كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الطرق الصوفية، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي للمفتي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.