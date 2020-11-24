شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مذكرة تفاهم لإعداد دراسات جدوى إنشاء أول قطار كهربائي يربط الإسكندرية وبورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاثنين، توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية بطول 250 كيلو متر بين الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف شركات (الديدى جروب– جاما للإنشاءات)، وذلك على هامش فاعليات معرض تكنولوجيا النقل (2020Trans Mea).

ووقع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام عبدالقادر والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة، والمهندس عبدالفتاح الديدي، ممثل تحالف شركات الديدي جروب – جاما للإنشاءات.

وةقال وزير النقل إن المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي مما سيكون له مردوداً إيجابياً على النشاط الاقتصادى والتجاري بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التي يربط بينها إذ يساعد في حركة الصادرات والواردات وكذلك في طرح المنتجات بالسوق المحلي، كما سيساهم في زيادة النشاط الإقتصادي والتجاري وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية.

وأكد الوزير أن مسار القطار الكهربائي يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كم ماراً بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبوقير وماراً بالموانئ المطلة على الساحل (ميناء غرب بورسعيد – ميناء دمياط البحري – ميناء أبوقير) وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل على أن يبدأ التنفيذ للربط بين مدينة دمياط ومدينة المنصورة الجديدة كما سيتم تنفيذ ممرات للربط بين المحطات والموانئ الموجودة على مسار المشروع لتسهيل نقل البضائع من وإلى الموانئ، كذلك سيتم تنفيذ كباري سيارات عند تقاطع مسار القطار الكهربائي مع مداخل المدن لتسهيل حركة المرور من وإلى المدن ومن المخطط أن يصل عدد الركاب المنقول إلى 50000 راكب/ساعة/إتجاه حيث سيساهم في زيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بالموانئ التي يربط بينها، كما أنه من المتوقع أن تصل السرعة القصوى للقطار إلى 120 كم /ساعة وزمن التقاطر يصل إلى 15 دقيقة في أوقات الذروة.