شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الخدمات الأمريكية تبدأ إجراءات نقل السلطة لـ"بايدن" رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسلت إميلي مورفي ، رئيسة إدارة الخدمات العامة ، رسالة إلى جو بايدن تبلغه فيها أن إدارة ترامب مستعدة لبدء عملية الانتقال ، وفقًا لشبكة CNN ، بعد الحصول على نسخة من الرسالة.



الرسالة

في رسالة إلى جو بايدن ، أخبرت مورفي - التي أوقفت في البداية العملية الانتقالية - الرئيس المنتخب أنها ستفتح الموارد للسماح ببدء انتقال السلطة رسميًا.

وقالت: "إنني آخذ هذا الدور على محمل الجد ، وبسبب التطورات الأخيرة التي تنطوي على تحديات قانونية وشهادات لنتائج الانتخابات ، أرسل هذه الرسالة اليوم لإتاحة هذه الموارد والخدمات لك".

وأضافت "لقد كرست جزءًا كبيرًا من حياتي كشخص بالغ للخدمة العامة ، ولقد سعيت دائمًا لفعل الصواب. أرجو أن تعلم أنني توصلت إلى قراري بشكل مستقل ، بناءً على القانون والوقائع المتاحة. لم أتعرض لضغوط بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي مسؤول في الفرع التنفيذي - بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو وكالة الأمن العام - فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. "