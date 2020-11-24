- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الخدمات الأمريكية تبدأ إجراءات نقل السلطة لـ"بايدن" رسميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أرسلت إميلي مورفي ، رئيسة إدارة الخدمات العامة ، رسالة إلى جو بايدن تبلغه فيها أن إدارة ترامب مستعدة لبدء عملية الانتقال ، وفقًا لشبكة CNN ، بعد الحصول على نسخة من الرسالة.
الرسالة
في رسالة إلى جو بايدن ، أخبرت مورفي - التي أوقفت في البداية العملية الانتقالية - الرئيس المنتخب أنها ستفتح الموارد للسماح ببدء انتقال السلطة رسميًا.
وقالت: "إنني آخذ هذا الدور على محمل الجد ، وبسبب التطورات الأخيرة التي تنطوي على تحديات قانونية وشهادات لنتائج الانتخابات ، أرسل هذه الرسالة اليوم لإتاحة هذه الموارد والخدمات لك".
وأضافت "لقد كرست جزءًا كبيرًا من حياتي كشخص بالغ للخدمة العامة ، ولقد سعيت دائمًا لفعل الصواب. أرجو أن تعلم أنني توصلت إلى قراري بشكل مستقل ، بناءً على القانون والوقائع المتاحة. لم أتعرض لضغوط بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي مسؤول في الفرع التنفيذي - بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو وكالة الأمن العام - فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. "
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الخدمات الأمريكية تبدأ إجراءات نقل السلطة لـ"بايدن" رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.