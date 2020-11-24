شكرا لقرائتكم خبر عن مصريتان ضمن قائمة BBC لأكثر 100 امرأة ملهمة حول العالم.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، عن قائمتها لأكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2020، وتسلط قائمة 100 امرأة هذا العام الضوء على أولئك اللاتى يقودن التغيير ويحدثن فرقًا خلال هذه الأوقات المضطربة.

وتشمل القائمة سانا مارين، التي تقود الحكومة الائتلافية الفنلندية بالكامل، وسارة جيلبرت، التي ترأس أبحاث جامعة أكسفورد فى لقاح لفيروس كورونا.

وفي عام استثنائى - عندما قدم عدد لا يحصى من النساء حول العالم تضحيات لمساعدة الآخرين - تُرك اسم واحد فى قائمة 100 امرأة فارغًا كتقدير لدور كل سيدة شاركت فى إحداث تغيير هذا العام.

وضمت القائمة مصريتين هما نادين أشرف، الناشطة مؤسسة مبادرة "شرطة الاعتداءات"، وهو حساب على انستجرام، حيث يمكن للنساء في مصر مشاركة قصصهن عن التحرش الجنسى.

كما ضمت القائمة كذلك، ماجى جبران المعروفة باسم ماما ماجى والتى كرست حياتها لتغيير حياة الأطفال المهمشين في مصر، بعد أن تخلت عن حياة الرفاهية والوظيفة الأكاديمية المتميزة، وكرست كل طاقاتها ومواردها لمراقبة الأطفال وغسل أقدامهم والنظر فى أعينهم وإخبارهم بأنهم مهمون.

ومنذ عام 1989، اتبعت ماما ماجي وفريقها نهجًا شموليًا غير حياة مئات الآلاف من الأطفال، حيث وفر العافية النفسية والتعليم والرعاية الصحية، وقبل كل شيء الكرامة، وفقا لبى بى سى.

كما اختارت هيئة الإذاعة البريطانية سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم.

ويتم اختيار القائمة من خلال إعداد قائمة مختصرة بناءً على الأسماء التي تم جمعها من قبل فرق الخدمة العالمية فى شبكة بي بي سي، حيث يتم البحث عن مرشحات احتلت عناوين الأخبار أو أثرن في القصص المهمة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وكذلك أولئك اللاتى لديهن قصص ملهمة لإخبارها، أو حققن شيئًا مهمًا أو أثرن في مجتمعاتهن بطرق لن تصنع بالضرورة الأخبار. بعد ذلك، تم تقييم مجموعة الأسماء وفقًا لموضوع هذا العام - النساء اللواتي قدن التغيير - وقياس التمثيل الإقليمي والحيادية الواجبة، قبل اختيار الأسماء النهائية.