القومى للبحوث: إنتاج 5 آلاف جرعة من اللقاح المصرى لكورونا بأسعار مخفضة

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وأضاف الدكتور ممدوح معوض، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه تم تسجيل اللقاح المصرى بكورونا فى منظمة الصحة العالمية مثل الشركات الكبرى.
وأوضح نائب رئيس المركز القومى للبحوث، أنه سيجرى إنتاج 5 آلاف جرعة من اللقاح المصري كمرحلة أولى، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الصين لتجربة اللقاح المصرى بعد الانتهاء منه، والشركة المنتجة للقاح ستكون مصرية 100%.
وأشار إلى أن سعر اللقاح المصري لن يكون مرتفعا خلال طرحه في الأسواق، مؤكداً أن كل التجارب على اللقاح تمت بخبرات وشركات مصرية.
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