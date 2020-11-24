شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب قراء القرآن الكريم: لا مانع من قبول المطرب بهاء سلطان بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار حشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءًا الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية، إلى أن قراءة القران تختلف كثيرا عن الابتهالات، مؤكدا على أنه إذا كان بهاء سلطان سيقوم بغناء أغانى ليست مبتذله فمن الممكن إنضمامه إلى النقابة لأنه إذا قام بالغناء في حفلات مبتذله فسيتوجة انتقادات كبيرة إلى النقابة.
ولد بهاء لأب مصرى وأم بحرينية، وعشق الغناء منذ الصغر، ولكن رحلة صعوده، تخللتها سلسلة طويلة من الخلافات، وكانت بدايته الفنية فى كورال وراء الفنان حسام حسنى فى التسعينيات، وبعدها إلتقى بالشاعر والمطرب مصطفى كامل، الذى قدمه للمنتج نصر محروس، ومن هنا كانت البداية، فكانت الانطلاقة بألبوم فرى مكس1.
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