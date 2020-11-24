شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب قراء القرآن الكريم: لا مانع من قبول المطرب بهاء سلطان بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، إن هناك عدد من المواقع قامت بالتوصل معه للسؤال هل يجوز لبهاء سلطان الانضمام إلى النقابة؟ فكان الجواب هو إذا كان تتوفر فية شروط الالتحاق بالنقابة وهى حفظ القرآن الكريم وحسن السير والسمعة والسلوك فلا مانع مطلقا من أنضمامه للنقابة.

وأشار حشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءًا الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية، إلى أن قراءة القران تختلف كثيرا عن الابتهالات، مؤكدا على أنه إذا كان بهاء سلطان سيقوم بغناء أغانى ليست مبتذله فمن الممكن إنضمامه إلى النقابة لأنه إذا قام بالغناء في حفلات مبتذله فسيتوجة انتقادات كبيرة إلى النقابة.