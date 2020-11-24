أخبار × 24 ساعة..الرئيس يؤكد تطلع مصر للتعاون مع "أورانج" والشركات الفرنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. السيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية رئيس الوزراء: 300 مليون جنيه لمواجهة تحديات الأمطار بالإسكندرية مصادر: لا صحة لفرض حظر يوم لقاء القمة والوزارات المعنية تتابع تأمين المباراة وزير المالية: مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد فى ديسمبر المقبل رئيس الوزراء يتابع جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة بالاسكندرية وزيرة التعاون الدولى تشهد توقيع عقود تطوير شبكات النقل الجماعى بـ1.6 مليار دولار الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ الأربعاء المقبل لمدة 3 أيام الخدمة المميزة إلكترونياً عبر تطبيق مطار القاهرة لتسهيل إجراءات الركاب الحكومة تشكل لجنة للرد على استفسارات المرحلة الانتقالية لاستئناف البناء الحكومة: 2,4 مليون طلب تصالح تقريبا حتى الآن ونحذر من أي بناء عشوائي مخالف مستشار رئيس الجمهورية: مصر عاملة حسابها واتصالاتها بشأن لقاحات كورونا البنك المركزى: الاقتصاد يواصل النمو بنسبة 3.6% والتضخم انخفض لـ4.5% HSBC يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر بنسبة 2.5% فى 2021 الصحة توضح إرشادات التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا جامعة أكسفورد: لقاح "أسترازينيكا" يظهر فاعلية ضد فيروس كورونا بنسبة 90% السكة الحديد: الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية الجديدة تصل فبراير المقبل غرفة عمليات نادى القضاة: لم نرصد معوقات للعملية الانتخابية بجولة الإعادة مركز الأزهر للفتوى يؤكد على اتباع إجراءات الوقاية من كورونا: لا زال واجبًا التضامن تعلن الكشف على 720 سائق حافلات مدرسية من تعاطى المخدرات خلال 3 أسابيع استجابة لسيبها علينا.. "نظافة القاهرة" ترفع أطنان قمامة من التبة بمدينة نصر وزير الأوقاف يقرر رفع دعم معاشات قراء القرآن لـ 400 ألف جنيه سنويا وزير النقل: عازمون على تنفيذ مشروع مترو الهرم بشركات وخبرات مصرية

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