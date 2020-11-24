شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيجان تعتمد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية فى الولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن ولاية ميشيجان الأمريكية تعتمد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وصادق مجلس ولاية ميشيجن رسميا على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية رغم مساعى محامى ترامب لتأجيل الحسم فى النتائج.

وقال المسؤول الجمهورى الثانى فى مجلس الولاية، إنه سيصوت على قرار التصديق على نتائج الانتخابات بالولاية.

وفى وقت سابق، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، آدم شيف، إن رفض إدارة الخدمات الاتحادية الاعتراف بفوز جو بايدن سيتسبب بضرر كبير وطويل، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أن دعاوى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القضائية ونظريات المؤامرة التي تهدف لقلب تفويض الشعب لن تنجح.