شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: مبادرة الحقوق الشخصية تعمل خارج إطار القانون وتتلقى تمويلا أجنبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت داليا زيادة، مدير مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعمل خارج إطار القانون بمصر.

وأضافت داليا زيادة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترفض تقنين العمل الأهلي بمصر، وتتلقى تمويلا من الخارج».

وأوضحت أن بعض المنظمات الحقوقية تتبنى أجندات دولية وفقا للتمويل الذي تتلقاه من الخارج، معلقا «البعض يحاول إعادة الوضع في مصر إلى ما قبل 30 يونيو».