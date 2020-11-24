شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أراد استرداد شبكته فقتل خطيبته وألقى جثتها فى الترعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قتلها ليسترد شبكته، هذا ما فعله شاب من محافظة المنيا، بعدما احتدمت الخلافات بينه وبين خطيبته، واختار فسخ الخطبة.

وأعتقد، أن طلبه بفسخ الخطوبة قد يضيع عليه الشبكة التى قدمها لخطيبته بحسب الأعراف المتبعة هناك، وأملا فى استرداد مصوغاته الذهبية قرر التخلص منها.

خطط الشاب لاستدراج خطيبته، التى مازالت تدرس وقام بقتلها، ثم ألقى جثتها فى مجرى مائى بترعة الإبراهيمية.

تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا، بالعثور على جثة طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا بترعة الإبراهيمية بالمنيا، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبرر جريمته بأنه أراد فسخ الخطبة.