شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: المرأة المصرية يُرد اعتبارها مع قيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى إن الإقبال على التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، يؤكد أن التجربة تشجعنا على أننا ذاهبين لتجارب ديمقراطية.
وأشادت، خلال لقائها ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، بمشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب، مضيفة: "المرأة المصرية يُرد اعتبارها مع قيادة الرئيس السيسى".
وتابعت فريدة الشوباشى: "الانتخابات قوية لكن مش للدرجة التي تليق بمصر"، مؤكدة أن الدولة في نظر العالم طاقة بناء وخير وتفاؤل، معلقة: "بشوف الشوارع دلوقت بقول بجد كنا عايشين إزاى".
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