ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان من خام الذهب بمرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيارة نقل مُحمل عليها 10 أطنان من أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب قادمة من مرسى علم اتجاه إدفو بأسوان. توقف قائد السيارة قبل الضبط ولاذ بالفرار بالمنطقة الجبلية. وتلاحقه القوات لضبطه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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