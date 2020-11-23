شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خلال ساعات في عدة محافظات.. والقادم أسوأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على العديد من المحافظات يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، أمطارًا متوسطة بفرصة سقوط ( 60% تقريباً) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – السلوم- رشيد – بلطيم)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الضبعة – مطروح – سيدي عبدالرحمن ) (60 % تقريباً)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية).

كما يتوقع الخبراء طقسا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 14»، الإسكندرية «22 – 15»، قنا «26- 13»، الأقصر «27– 12»، أسوان «28 – 14» .

أما بعد غدً الأربعاء فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وتشير التوقعات لأمطار متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى بفرصة ( 50 % تقريباً ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 60 % تقريباً ) .

وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) ( 40 % ) .

، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 15»، الوجه البحرى «21 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27- 18»، شمال الصعيد «23 – 13»، جنوب الصعيد «26 – 16» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء الخميس المقبل طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد .

وهناك أمطار متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( 50 % ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 60 % تقريباً ) .

وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) ( 30 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى نشطة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 14»، الوجه البحرى «20 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 18»، شمال الصعيد «21 – 12»، جنوب الصعيد «25 – 16» درجة مئوية .