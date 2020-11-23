شكرا لقرائتكم خبر عن «الطحالب مابين الضرر والنفع».. افتتاح برنامج تدريبي بـ«مياه كفرالشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المحاسب خالد جمعه، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، البرنامج التدريبي (الطحالب مابين الضرر والنفع)، والذي يتم تنفيذه أونلاين بالخطه الإقليميه بمركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، خلال الفتره من ٢٢/١١/٢٠٢٠ حتى ٢٦/١١/٢٠٢٠ تحت إشراف الإداره العامه للتدريب بالشركة القابضة، برئاسة وفاء يوسف مدير عام التدريب، وياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب، وحسين نور الدين مسؤول التدريب بالشركة القابضه، بحضور الكيميائيين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وبمحاضرة الكيميائيه سعاد سعد منصور مدرب البرنامج ومنسق البرنامج الكيميائي سامح الهلالي.

وقال المحاسب عصام بدر، وكيل الوزارة رئيس قطاع مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن هذا البرنامج هام جدا بالنسبه للكيميائيين العاملين بالشركات التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتعريفهم بأضرار الطحالب ونفعها، وذلك لدفعهم لإنتاج كوب مياه نظيف لكل مواطن وحرصا على صحة المواطنين، وأضاف بأن الشركه حريصه على تلك البرامج والدورات التدريبيه لزيادة معرفة العاملين بها, وأن هذا البرنامج يتم تنفيذه أونلاين لكافة الكيميائيين بكافة شركات مياه الشرب على مستوي الجمهوريه للإستفاده منه .