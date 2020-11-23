شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: لابد التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، الشكر لشركة مصر للطيران، لافتاً إلى أنه لابد التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات.

وأضاف الدكتور أشرف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أنه لابد توفير جميع السبل بتوفير كمامات بسهولة ويسر للمواطنين، بحيث أنه لا يوجد لهم حجة اذا تم تغريمهم.

وأوضح أن التركيبة الديموغرافية لشرائح الأعمار في مصر من الأسباب الهامة التي ساهمت في عدم إشعال الوضع خلال تفشي فيروس كورونا، منوها بأننا مازلنا لم نرى فيروس كورونا في الشتاء، متمنيا أن يكون هناك لقاح في أقرب وقت.

ونصح بتناول لقاح الانفلونزا الموسمية، مشددا على عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية، متابعا: «مصر افضل من بلاد أخرى في تفشي فيروس كورونا، لكني احذر من الشتاء المقبل».

وأشار إلى أننا نحتاج لـ 200 مليون جرعة للقاح كورونا لتحصين الشعب المصري من فيروس كورونا، مؤكدا أن لقاح الانفلونزا الموسمية لا يقي من فيروس كورونا.