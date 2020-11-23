نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بـ 800 فدان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارية بمنطقة ال٨٠٠ فدان بقطاعي ج- د بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة.
وتابع «بهجات» معدل أداء تنفيذ الطرق والمرافق، وتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي لعدد ٩٣٦ وحدة سكنية مساحة ٧٥م٢، وأشاد بحجم الأعمال المبذول وشدد على مواصلة الجهود لإنهاء تتنفيذ المشروع قبل موعده المحدد في سبتمبر ٢٠٢١ .
كما تفقد «بهجات» مشروع تنفيذ محطة رافع المياه والتي تشمل خزان مياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب، والذي سيخدم مناطق ال٨٠٠ فدان وربوة أكتوبر ومشروع دجلة بالمز ومنطقة غرب المطار، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف.
وشدد «بهجات» على ضرورة تكثيف معدلات العمل لتشغيله في أقرب وقت ممكن .
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