شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إثيوبيا خططت لإنشاء 4 سدود.. وفكرة «النهضة» منذ عام 1955 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا قد يقصف إقليم تيجراي بالدبابات.
أكد علام في تصريحات تلفزيونية، أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي متقاعسين تجاه أزمة إثيوبيا، معلقا «منحوا آبي أحمد جائزة نوبل بدلا من إدانته».
تابع: «إثيوبيا تسعى إلى إنشاء السد منذ عام 1955، وكان لديها مخطط لإقامة 4 سدود على النيل بسعة تخزينية 150 مليون متر مكعب مياه لكن الرئيس الأسبق مبارك رفض المقترح»، مشيرا إلى أن مصر رفضت كافة محاولات إثيوبيا لبناء السد قبل 2011.
وحول نتائج ملء سد النهضة بقيمة 74 مليار متر مكعب مياه قال «المفاوض المصري يطالب بالملء وفقا لمستوى الفيضان ودون التأثير على دول المصب، حيث يجب الحفاظ على منسوب محدد من المياه لضمان تشغيل السد العالي، وعدم التأثير سلبا على مياه الشرب والزراعة».
وأكد وزير الري الأسبق أن القيادة المصرية لن تسمح بالمساس بحقوق مصر المائية، ووضعت مجموعة من الحدود لن يسمح بتجاوزها خلال المفاوضات.
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