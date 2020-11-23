شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إثيوبيا تتلاعب بالمجتمع الدولي في قضية سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن إثيوبيا تتلاعب بالمجتمع الدولي في قضية سد النهضة، مؤكدا أن مصر كان لديها حسن نوايا منذ البداية تجاه إثيوبيا بأزمة سد النهضة.

تابع في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بقوة على الخبراء المصريين خلال فترة مفاوضات سد النهضة.

وأشار الدكتور محمد نصر الدين علام، إلى أن إثيوبيا رفضت الحضور للتوقيع على اتفاقية حول سد النهضة برعاية الولايات المتحدة الامريكية.

واستطرد: لديها رغبة في بناء العديد من السدود غير السد الحالي وأرادت من مصر والسودان الموافقة على كل المشاريع المستقبلية دون أن يعرف أحد ما هي تلك المشاريع .

وأضاف وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي تسبب في حرب أهلية ببلاده، موضحا أن تيجراي وأمهرة أصل الحضارة الإثيوبية.