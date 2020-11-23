شكرا لقرائتكم خبر عن «بنية» تُطلق مبادرات لدعم الشباب الإفريقى فى مجال التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «بنية» توقيع العقد النهائى بينها ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لبناء وتشغيل شبكة وطنية للألياف الضوئية تربط المدن الرئيسية فى الكونغو لتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة للمواطنين هناك. كما أعلنت شركة «بنية» عن توقيع شركة «بنية للكابلات» التابعة لها عقداً مع جماعة المستشارين الهندسيين (ECG) يتعلّق بالتصميم والإشراف على أعمال إنشاء مقر الشركة الجديد والمصنع بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس. واستعرضت شركة «بنية» كذلك خطتها للتوسّع الدولى وجهودها لدعم الشركات الناشئة فى إفريقيا من خلال منصّتين شاركت بهما فى المعرض.

قال أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، إنه بموجب شروط العقد، ستتعاون شركة «بنية» مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتمويل وإنشاء وتشغيل شبكة الألياف الضوئية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يشكّل بداية شراكة مثمرة ستؤدى إلى مستقبل مشرق لجمهورية الكونغو ومواطنيها.

فى نفس السياق، استضافت شركة «بنية»، فى معرض «كايرو آى سى تى»، منصّتين مخصّصتين لدعم الشركات الناشئة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتميّزت المنصّة الأولى بوجود الشركة الناشئة «روبوتيك جينيريشن»، التى تأسست لتعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخامسة عشرة كيفية استكشاف الثورة الرقمية وفهم الآلات المبرمجة وعملياتها، مثل الترميز وعمل الروبوتات.

وشغلت المنصّة الأخرى شركة «رود-واى تراكينغ» الناشئة، والتى تتمثل مهمّتها فى تزويد المستهلكين والشركات بأفضل وسائل الحماية والأمان من خلال حلول الاتصالات عن بُعد، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة فى خدماتهم، إضافة إلى تعزيز مستويات ربحية العملاء وكفاءتهم وسلامتهم.