شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تعقد ندوات دينية لتحصين الطلاب من الأفكار المغلوطة والهدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت جامعة الأقصر بكلياتها المختلفة، الاثنين، ندوات توعوية دينية بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر التابعة للأزهر الشريف لتوعية الطلاب وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والهدامة والفكر المتطرف. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإدارات رعاية الشباب بالكليات وأمناء الكليات ومستشار الأنشطة الفنية بالجامعة والطلاب، وحاضر بالندوات نخبة متميزة من شيوخ الأزهر الشريف . الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأقصر تعقد ندوات دينية لتحصين الطلاب من الأفكار المغلوطة والهدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.