"تفاصيل ترحيل سفاح الجيزة للسجن ودعوى لشطب محمد رمضان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إغلاق لجان التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن غلق لجان انتخابات جولة الإعادة المرحلة الأولى بمجلس النواب، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

رحلة مؤقتة وعودة مؤكدة.. تفاصيل ترحيل "سفاح الجيزة" إلى سجن الاستئناف

منذ أسبوع، اصطحبت مأمورية من قسم شرطة الهرم "سفاح الجيزة" إلى محافظة الإسكندرية؛ لاستخراج هيكل عظمي خاص بضحيته الرابعة.

مع انتهاء أعمال استخراج رفات الضحية، تم ترحيل المتهم "قذافي.ف." 49 سنة، إلى سجن الاستئناف؛ ليقضي عقوبة الحبس سنة في قضية سرقة والتي كانت بداية النهاية لـ"العراف القاتل".

19 ديسمبر.. دعوى مستعجلة لشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "إساءته للشعب المصري" ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجنايات تدرج الإخوان بأكملها و28 شخصًا بينهم علاء عبدالفتاح على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إدراج جماعة الأخوان الإرهابية بأكملها، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

كما قررت المحكمة إدراج 28 عنصرًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

يتعاطى المخدرات.. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب ربة منزل في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل اتهام ربة منزل لعامل باغتصابها بالإكراه داخل منزلها.

الأمن ينقذ سيدة عقب سقوطها في مياه نهر النيل بدمياط

نجحت قوة أمنية تابعة لقوات الإنقاذ النهري بمحافظة دمياط، من إنقاذ إحدى السيدات، عقب سقوطها بمياه نهر النيل حال تواجدها على شاطئ

"أمن المنافذ": ضبط 5 قضايا تهريب.. وتنفيذ 150حكمًا قضائيًا

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

إحالة عاطل وزوجته للجنح بقضية "دعارة عبر فيسبوك"

أمرت نيابة الظاهر الجزئية، بإحالة عاطل وزوجته وصديقتها للجنح في اتهامهم بالترويج لممارسة الدعارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الحبس سنة مع الشغل لأب بتهمة قتل نجله في التجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم " طارق.م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بقتل نجله عمداً بالتجمع الخامس.