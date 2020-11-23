مصرع سائق وتباع إثر اشتعال النيران في مقطورة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق وتباع مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر انقلاب مقطورة محملة بكميات من البنزين واشتعال النيران فيها بأسيوط.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بانقلاب سيارة مُحملة بمواد بترولية واشتعالها بناحية قرية درنكة بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة بمقطورة ملك (أحد الأشخاص) والمُحملة بـ59 ألف لتر بنزين 80) قيادة سائق وبرفقته تباع في الاتجاه من أسيوط إلى أسوان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدامه بسور الكوبري، وسقوط المقطورة أسفل الكوبري واشتعال النيران بالسيارة.

أسفر الحادث عن مصرع السائق والتباع، وحدوث تلفيات بالكوبري وأعمدة الإنارة. وبسؤال مالك السيارة أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.