إغلاق لجان التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن غلق لجان انتخابات جولة الإعادة المرحلة الأولى بمجلس النواب، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

أشارت الهيئة إلى أن ساعة الراحة خلال الانتخابات يتخللها عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، التي تجرى بها جولة الإعادة في 13 محافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدد قرار "الوطنية للانتخابات" رقم 45 لسنة 2020 ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ثم يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة؛ على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

يذكر أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الأولى، انطلقت صباح اليوم الاثنين وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 13 محافظة من إجمالي 14 محافظة تمثل المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

وتجري جولة الإعادة بين 220 مرشحًا لشغل 110 مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم نتائج المرحلة الأولى في الأول من نوفمبر الجاري، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين في الجيزة، و4 في الوادي الجديد، و14 في الفيوم، و16 في بني سويف، و30 في المنيا، و24 في أسيوط، و36 في البحيرة، و28 في سوهاج، و18 في قنا، و6 في الأقصر، و10 في أسوان، و26 في الإسكندرية، و4 في مطروح.

يذكر أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى شارك فيها 28.6% من إجمالي من يحق لهم التصويت عددهم نحو 32 مليون ناخب من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأجريت الانتخابات وفق إجراءات احترازية وأعمال تعقيم وتطهير مستمر لمقار اللجان الانتخابية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.