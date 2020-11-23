إصابة موظفة سقطت عليها سقالة في جامعة الإسكندرية.. و«قنصوة» يتدخل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيبت موظفة في كلية الطب بجامعة الإسكندرية سقطت عليها سقالة أثناء مرورها مصادفة في نفس التوقيت وتم إسعافها على الفور اليوم الاثنين.
وفي أول نشاط ميداني له عقب تسلمه العمل رسميا تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعي، حيث كان في إستقبالهما الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، للاطمئنان على حالة الموظفة بالكلية التي تعرضت للإصابة، وتم إدخالها في الحال وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي، لاتخاذ مايلزم من إسعافات.
وخلال الزيارة وجه قنصوة بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمريضة، كما وجه الإدارة الهندسية بالجامعة بعمل حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات احتياطية أثناء القيام بأعمال الصيانة خلال فترة سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
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