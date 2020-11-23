شكرا لقرائتكم خبر عن حصانة نائب «الشيوخ» تحميه من المساءلة عن آرائه داخل المجلس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، قواعد الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس، ونصت اللائحة في مادتيها 224 و225، على انه لا يُسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

وأشارت اللائحة أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

أوضحت اللائحة أنه في غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجاري، و إذا تمت الموافقة عليها سيتم إحالتها لمجلس النواب.