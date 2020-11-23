شكرا لقرائتكم خبر عن مكة 34 وأثينا 17.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لغد الثلاثاء 24 نوفمبر. وتشير توقعات درجات الحرارة في المنامة والدوحة 25، والرياض وبيروت 23 درجة مئوية نهاراً. بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 19، 24 على التوالي. وفي لندن العظمى 12 والصغرى 09 وبكين 07، 03- درجة مئوية. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية. المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكة 34 23 أنقرة 10 03- المدينة 30 19 إسطنبول 12 09 الرياض 23 13 إسلام أباد 17 10 المنامة 25 20 نيودلهي 23 12 أبوظبي 27 21 جاكرتا 33 25 الدوحة 25 18 بكين 07 03- الكويت 24 10 كوالالمبور 31 24 دمشق 18 07 طوكيو 12 07 بيروت 23 16 أثينا 17 11 عمان 22 09 روما 16 07 القدس 19 11 باريس 10 04 غزة 24 14 مدريد 13 04 بغداد 21 09 برلين 07 03 مسقط 27 20 لندن 12 09 صنعاء 24 10 مونتريال 04 05- الخرطوم 35 21 موسكو 02 02- طرابلس 19 15 نيويورك 11 03 تونس 19 12 واشنطن 11 04 الجزائر 17 10 نواكشوط 30 21 الرباط 21 12 أديس أبابا 24 11 الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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