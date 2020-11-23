شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل بتهمة انتحال صفة موظف شهر عقاري للنصب على مواطني الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب، لإنتحاله صفة موظف بالشهر العقارى والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية نظير إنهاء أعمالهم.

وكشفت التحقيقات عن تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري «وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى» وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات تشكل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده أمام أحد «مكاتب الشهر العقاري والتوثيق» بمنطقة محرم بك، وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم، واتُخذت الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.