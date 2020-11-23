شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. حزب الوفد يعرض مقره بالغردقة للبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض حزب الوفد مقر الحزب بمدينة الغردقة للبيع، حيث تم وضع لافتيتن على مبنى مقر الحزب بمنطقة الموظفين تتضمان بيانات وتفاصيل البيع من خلال عرض المقر المكون من طابقين وعدد من المحلات التجارية بمساحة ٢٠٥ متر، بالإضافة إلى أرض فضاء بمساحة ٢٠٠ متر غير متعاقد عليها، فيما واصل أعضاء الحزب بالبحر الأحمر رفضهم بيع مقر الحزب الذي تصل قيمته نحو ٤ مليون جنيه.

كان عضو حزب الوفد حسين فرج توفيق، المقيم رأ س غارب بمحافظة البحرالأحمر، قد قدم انذارا على يد محضر لبهاء الدين أبوشقه، بصفته رئيس حزب الوفد على يد محضر، وذلك بسبب بيع مقر حزب الوفد الكائن بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، لوقف البيع، وتم فصل فرج من الحزب ثم تم إعادة عضويته مرة أخرى،

وقد كشف لطفي الدمراني عضو الهيئة العليا وأمين حزب الوفد السابق بالبحر الأحمر، أن الحزب حصل على الأرض المقام عليها المقرر الحالي، والذي تم عرضه للبيع بالمزاد العلني، ووصل سعر الأرض لـ ٢٠٢٦ جنيها فقط، بسعر ٥ جنيهات للمتر، وأن الغرض المخصصة له الأرض إقامة مقر للحزب وليس لغرض تجاري أو سكني.

واضاف «الدمراني»، أنه تمت عدة محاولات لسحب الأرض وتغيير موقعها لأكثر من مرة إلا أن هذة المحاولات باءت بالفشل وتصدى لها مسؤولو حزب الوفد السابقين، وحصلت "المصري اليوم" على نسخة من عقد التخصيص الابتدائي الصادر من مدينة الغردقة لمحمد فؤاد سراج الدين رئيس الحزب في حينها، حيث تتضمن بنود التعاقد أن الأرض مخصصة كمقر للحزب وأي تغيير أو تعديل في كل أو جزء من الأرض بالبيع أو الرهن دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المخصصة يتم فسخ التعاقد واسترداد الأرض ويلتزم المشتري بإقامة الغرض الصادرة له الرخصة.

وأكد مسؤولو مدينة الغردقة، أنه في حالة طلب حزب الوفد تغيير عقد التخصيص للعقد الصادر من مدينة الغردقة يتم سداد ٥٠٪ من قيمة سعر الأرض بالسعر الحالي، وقد كان حزب الوفد قد ألغى جلسة بيع بالمزاد العلني لمقر حزب الوفد بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة بالمزايدة العلنية، بنظام المظاريف المغلقة وهي أرض ومباني العقار الكائن بالغردقة على إجمالي مساحة أرض 205.2م2، ويتكون من 1- أرضي (4 محلات – ثلاث مكاتب + حمام + اوفيس ) ودور أول علوي ( 9 غرف+ 4 حمام + 4 أوفيس) تسليم فوري، وأن آخر ميعاد لتقديم العطاءات داخل مظاريف مغلقة.