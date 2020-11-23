شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوفد: انتخابات البرلمان تشهد منافسة قوية.. والمشاركة واجب دستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المهندس عبدالباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الدوائر التي تجرى بها جولات الإعادة للمرحلة الأولى للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وقال "الشرقاوي"، في بيان اليوم، إن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعتبر واجبا وطنيا وحقا دستوريا للناخبين، لافتا إلى أن الإعادة تجري اليوم في دوائر 13 محافظة، من أصل 14 شملت المرحلة الأولى في الجولة الأولى، وذلك بسبب حسم محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وأضاف مساعد رئيس الوفد، أنه يتنافس في انتخابات الإعادة بالجولة الأولى نحو 218 مرشحا على 109 مقاعد فردية، حيث حسمت القائمة الوطنية المرحلة الأولى في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة قطاع غرب الدلتا.

وأوضح أن انتخابات مجلس النواب التي تجرى الآن شهدت منافسة قوية في جولتها الأولى للمرحلتين الأولى والثانية، وتشهد منافسة قوية أيضا في جولتي الإعادة على المقاعد التي لم تحسم من الجولة الأولى، ومشاركة قوية من جانب الناخبين خاصة المرأة وكبار السن والشباب.

وتابع: على الناخبين أن يلتزموا جيدا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عملية التصويت في الانتخابات، منعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين بسبب العملية الانتخابية.