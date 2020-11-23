شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مركز القياس والتقويم بجامعة الوقازيق يبحث تقييم الوضع بكلية الحقوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق العمل بمركز القياس والتقويم بكليات جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، وحدة القياس والتقويم بكلية الحقوق للمتابعة وتقييم الوضع الحالي للبنية التحتية، وما تم تجهيزه لمواكبة متطلبات إنشاء مستودعات وبنوك الأسئلة ومواكبة عصر الاختبارات الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني لاستكمال كفاءة الأداء المؤسسي عبر اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي للوحدة، وتطوير منظومة إجراء الاختبارات وأساليب قياسها بالوحدة، وتوفير آليات اليكترونية متجددة ضمن المشروع لاستطلاع رأي الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة بالكلية، وذلك بدعم وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،ضمن جهود الجامعة لمنظومة التحول الرقمي.

وقال الدكتور محمد عوض البربري، مدير المركز أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات الدعم الفنى للوحدات بمختلف كليات الجامعة الأربعة المشاركة بالمشروع، بهدف تطوير مركز القياس والتقويم بالجامعة، وإنشاء وحدات فرعية بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية الرياضية بنات .

وأضاف أن الزيارة اشتملت على عقد ورشة عمل حول آليات التقويم والتعليم المدمج «الهجين»، حاضر فيها الدكتورة إيمان عبدالغني، الأستاذ بكلية الطب البشري والمدرب الدولي المعتمد، وأدارها الدكتورة سحر حجازي، نائب مدير المركز بالمشروع، والدكتورة ماجدة عطية، عضو فريق الدعم الفني، والدكتور سمير زيد، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم وعضو فريق التدريب والدعم الفنى بالمركز