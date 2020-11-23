شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الإعادة.. انتظام عملية الاقتراع في المنيا دون رصد شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم سير العملية الانتخابية وعمل جميع اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا، في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، حتي قرب موعد إغلاق اللجان ومراكز الاقتراع.

وتتولي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا، رصد العملية الانتخابية وسيرها على مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

وأشارت مصادر بمحافظة المنيا، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، في اليوم الأول من جولة الإعادة، وأن الامور سارت بشكل طبيعي في جميع اللجان الانتخابية.

يشار أن انتخابات الاعادة تجرى في محافظة المنيا في خمس لجان عامة ويتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد، وتضم محافظة المنيا 474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 الف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب من العدوة شمالا، حتى ملوي جنوبًا.