شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الأقصر الزراعي يساهم في مشروعات تربية الماشية بفائدة 5% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن البنك الزراعي المصري بمحافظة الأقصر، تقديم عدد من الخدمات للمواطنين بالمحافظة، ومنها التمويل اللازم لشراء أتوبيسات النقل الجماعي، والميكروباصات، لإنهاء عملية الإحلال بالسيارات بدلا من السيارات البيك أب، وذلك بشروط ميسرة، وكذلك سيارات ربع نقل ونصف نقل ونقل ثقيل وميكروباص وسيارات النقل المجهزة، وذلك بأقل مقدم يمكن أن يصل إلي 20% وتقسيط يصل إلي 7 سنوات وبسعر عائد مميز بضمان حظر بيع ووثيقة التأمين علي السيارة وعلي حياة المقترض لصالح البنك.
يأتي ذلك بجانب تقديم التمويل اللازم لشراء الأبقار والجاموس الحلاب محلي ومستورد بجميع الأنواع، وكذلك تمويل تربية عجول التسمين لإنتاج اللحوم الحمراء بسعر مدعم فائدة 5% بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخري.
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