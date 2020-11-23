شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الأقصر الزراعي يساهم في مشروعات تربية الماشية بفائدة 5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك الزراعي المصري بمحافظة الأقصر، تقديم عدد من الخدمات للمواطنين بالمحافظة، ومنها التمويل اللازم لشراء أتوبيسات النقل الجماعي، والميكروباصات، لإنهاء عملية الإحلال بالسيارات بدلا من السيارات البيك أب، وذلك بشروط ميسرة، وكذلك سيارات ربع نقل ونصف نقل ونقل ثقيل وميكروباص وسيارات النقل المجهزة، وذلك بأقل مقدم يمكن أن يصل إلي 20% وتقسيط يصل إلي 7 سنوات وبسعر عائد مميز بضمان حظر بيع ووثيقة التأمين علي السيارة وعلي حياة المقترض لصالح البنك.

يأتي ذلك بجانب تقديم التمويل اللازم لشراء الأبقار والجاموس الحلاب محلي ومستورد بجميع الأنواع، وكذلك تمويل تربية عجول التسمين لإنتاج اللحوم الحمراء بسعر مدعم فائدة 5% بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخري.