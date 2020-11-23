شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت فى اليوم الأول بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت صناديق الاقتراع، منذ قليل، فى تمام التاسعة مساء، فى اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، على أن يتم استكمال التصويت غدا فى اليوم الثانى والأخير من هذه الجولة.

وانتظمت عملية التصويت باللجان الفرعية فى أول أيام الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى لجانهم، وقاموا بفتحها فى مواعيدها المحددة، وبعد تحديد الحرم الانتخابى واتخاذ الإجراءات اللازمة تم السماح للناخبين بالتصويت فى التاسعة صباحا، وقد شهدت اللجان إقبالا من المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

وحرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.

ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أى الشكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابى.

وقام رؤساء اللجان الفرعية، عقب انتهاء عمليات التصويت بغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقعدا.

وتشهد في محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.