شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى يوجه بإنشاء الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدراية الجديدة على نحو متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية التى تضطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلاً عن الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، وكذا مخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس.

وتم فى هذا السياق، استعراض الموقف الإنشائى والهندسى لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحى الدبلوماسى، والذى سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة فى مصر، حيث وجه الرئيس بالإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحى على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، وبحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى.

كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت فى مقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن المداخل الرئيسية للعاصمة، وكذلك متحف مركز مصر الثقافى الإسلامى.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من الطرق والمحاور والكبارى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، إلى جانب عرض سير العمل، فيما يتعلق بتطوير طريقي القاهرة / الإسماعيلية والقاهرة/ السويس الصحراوي، وكذا طريق شرم الشيخ الدائري وطرق ومحاور مدينة العريش وطريق توشكي/ شرق العوينات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض المراحل المختلفة للمشروع المتكامل لتطوير منطقة ميدان رمسيس، وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها في عدة اتجاهات لتحقيق السيولة المرورية، حيث وجه الرئيس بأن يكون هدف المشروع الأساسي هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث وذلك في إطار من التنسيق الحضارى المتكامل.