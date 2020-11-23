السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، بمعاقبة المتهم "السيد.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب. وأسندت النيابة العام للمتهم "السيد. ع"، تهمة تزوير محررات رسمية وهي محاضر جمع الاستدلالات أرقام 9743 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و 9744 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و9742 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، بأن قام بكتابة بيانات المحاضر سالفة الذكر والخاصة بتبديد مبالغ مالية من إيصالات أمانة، على طريق المحررات الصحيحة وذيل تلك المحاضر بتوقيع ضابط قسم منشأة ناصر عن طريق التزوير، وعلى غرار المحررات الصحيحة، واستخدم تلك المحاضر بتقديمها للنيابة العامة.

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