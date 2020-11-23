السجن 4 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة وذخائر نارية بالسيدة زينب، بالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد. ج"، فني صيانة، و" فاروق. ف"، فرد أمن، تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وحيازة طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مخدر الترمادول، وبعض المواد المخدرة بقصد الإتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بحيازة أسلحة نارية، وترويج المواد المخدرة، فاستصدر أمر من النيابة العامة بضبطهما، وبتفتيشهما عثر معهما على سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط، كما عثر على كمية من أقراص الترمادول المخدر، وكميات من المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المهدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.