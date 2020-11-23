محافظ القاهرة يتفقد معدات جديدة لهيئة النظافة بتكلفة 35 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ 10 مكانس تم رفع كفاءتهم (منهم 2 بمقطورة و 8 مزودين بخزان) ليصل الإجمالي إلى 28 مكنسة، و4 لودر لرفع المخلفات ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة بالإضافة إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحي في تصريف مياه الأمطار وتتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالى ثابتة في مكان تجمع الأمطار وتصرف في أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها ويصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلومتر بالإضافة إلى وجود خاصية تمكنها من ملىء الفناطيس المتحركة لتوزيع المياه المتجمعة في أماكن بعيدة إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها وتمتاز البدلات بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إلى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفى كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكياً يعد الأول من نوعه في مصر .

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