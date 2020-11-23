شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يُسلم جامعة عين شمس أجهزة طبية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم السفير الياباني في القاهرة نوكي ماساكي، أجهزة طبية لجامعة عين شمس، لمواجهة فيروس كورونا، وتتضمن منظار للقصبات الهوائية وأجهزة موجات فوق الصوتية.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد أمين ناصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام الشراكة المصرية –اليابانية للتعليم.

وعبر السفير عن أمله في أن تساعد هذه الأجهزة، المصنوعة كليًا في اليابان، في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وأن تساهم في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة لتحسين تقنيات التشخيص للأمراض المدارية ،مضيفا أن الوباء الحالي هو أزمة «أمن بشري»، ويمثل تهديدًا لحياة البشر وسبل عيشهم وكرامتهم.