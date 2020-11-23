شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد عدد من اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين ، عدد من اللجان الانتخابية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات ومجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لمارثون الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.
وتابع المحافظ انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أي معوقات، مع متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة لاختيار من يمثلهم فى انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري .
يذكر أن انتخابات الاعادة بمجلس النواب 2020 تجرى بمحافظة مطروح ضمن انتخابات الاعادة بمحافظات المرحلة الاولى يومى ٢٣ و٢٤ نوفمبر فى 139 مركزا انتخابيا وعدد 165 لجنة فرعية بأجمالي عدد الناخبين 301,763 ألف ناخب للاختيار بين ٤ مرشحين على مقعدين بدائرتى المحافظة.
واكد محافظ مطروح على ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مطروح يتفقد عدد من اللجان الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.