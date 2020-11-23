شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد عدد من اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين ، عدد من اللجان الانتخابية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات ومجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لمارثون الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وتابع المحافظ انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أي معوقات، مع متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة لاختيار من يمثلهم فى انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري .

يذكر أن انتخابات الاعادة بمجلس النواب 2020 تجرى بمحافظة مطروح ضمن انتخابات الاعادة بمحافظات المرحلة الاولى يومى ٢٣ و٢٤ نوفمبر فى 139 مركزا انتخابيا وعدد 165 لجنة فرعية بأجمالي عدد الناخبين 301,763 ألف ناخب للاختيار بين ٤ مرشحين على مقعدين بدائرتى المحافظة.

واكد محافظ مطروح على ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.