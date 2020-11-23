رئيس جامعة السادات يشهد ختام فعاليات الدورات التثقيفية للطلاب المتميزين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات، ختام الدورة التثقيفية للطلاب المتميزين بجامعة مدينة السادات للتوعية وتثقيف الشباب بالجامعة بقضايا وطنهم وتعميق الإنتماء والولاء والروح الوطنية. وقد هنأ رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بإجتياز الدورة بإعتبارهم نموذج لزملائهم. وقد أدار الدكتور أحمد محمد بيومي، حوارًا مع الشباب حول مدى الاستفادة من هذه الدورة، وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتحقيق مزيد من التفاعل وفهم الشباب لما يجري من تنمية وتطور في جميع المجالات يستلزم وعي الشباب الكامل بقضايا الوطن. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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