شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل في انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية في العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طفل بجروح في أماكن مختلفة من جسده نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية أثناء لهوه بإحدى المزارع بمنطقة العلمين.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات مركز العلمين يفيد بدخول طفل مستشفى العلمين النموذجي نتيجة انفجار لغم بجوار مزرعة في العلمين، ويدعى فرج خالد خميس «٩ سنوات»، وجرى نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف من أقرب نقطة إسعاف على الطريق الدولي بالعلمين.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بجروح تهتكية باليد اليمنى، وجروح بالساعد الأيسر وسحجات متعددة بالجسم، وجارٍ اتخاذ الإسعافات اللازمة بالمستشفى.