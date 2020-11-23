شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، حفل تكريم الأمهات المثاليات والذي أقامته إدارة رعاية العاملين بالجامعة، بحضور الدكتورة غادة شاكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف العام على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، والدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة.

وجاء اختيار الأمهات المثاليات من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالباري أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق، والدكتورة صفاء سمور رئيس اللجنة الاجتماعية باللجان العليا بقطاع الأنشطة الطلابية، وعلاء السيسي مدير إدارة رعاية العاملين بالجامعة

وأكد رئيس الجامعة على أن دور المرأة هام وحيوى في الأسرة، وهي من تحمل على عاتقها المسئولية في إعداد الاجيال بصورة صالحة، ويعد هذا التكريم تقليد سنوي للجامعة وصورة طيبة للتقدير الذي تستحقه الأمهات على دورهن ورسالة للاستمرار في العطاء .

وأشار الدكتور عثمان شعلان إلى أن المرأة مكون رئيسي بجامعة الزقازيق، ضمن أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب .

جدير بالذكر أن رئيس الجامعه كرم اليوم 4 موظفات هن الست عبدالقادر بكلية الصيدلة، ومحضية متولي عبدالرحمن الإدارة العليا للجامعة، وغادة محمد فتحي بقطاع البيئة وقاعة المؤتمرات، وانتصار السيد عبدالعال بكلية الهندسة، بالإضافه إلى تكريم 4 عاملات وهن هويدا إبراهيم إبراهيم بكلية الصيدلة، ومحمد غريب بالمدن الجامعية، ونزهة أحمد عبدالعزيز بكلية الطب البشري، ومني محمود محمد سالم بكلية التربية الرياضية للبنات.

وقام رئيس جامعة الزقازيق خلال التكريم بتسليم شهادات تقدير وشهادات استثمار للأمهات المثاليات ،تقديرا لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن ،وذلك التكريم جاء من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات من خلال معايير محددة وهي السمعه والأخلاق داخل الجامعه وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوى مؤهل الأبناء.