شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم بمقر جامعة سوهاج الجديدة، فعاليات الأسبوع البيئي الرابع تحت عنوان «دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لمنتسبي الجامعة والمجتمع».

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الإنسان هو المسؤول الأول عن البيئة التي يعيش فيها وهو الأكثر تأثيرا فيها، لذا تنظم الجامعة مثل هذه الفعاليات والأنشطة للتوعية بإنعكاسات سلوكيات الأفراد على البيئة، وما ينتج عنها سواء من نهوض أو تدهور.

وأكد الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أهم القطاعات بالجامعة، لما له من دور هام في التوعية والتثقيف، لافتاً إلى أن هناك بيئتان داخلية وخارجية، الأولى هي جسد الإنسان والروح والنفس، فإن هُذبت النفس صلحت سلوكياته، وبالتالي نهضت البيئة ونمت مما يؤدي إلى صلاح المجتمع المحلي والعالمي، متمنيا أن يكون المقصد من هذا الأسبوع هو الإرتقاء والنهوض بالأخلاقيات والسلوك.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مثل هذه الأنشطة هي ما تدفع المشاركين من منتسبي الجامعة بجميع فئاتهم إلى الإهتمام بالبيئة المحيطة، موضحاً أن الفعاليات تشمل تقديم الخدمات المجتمعية التي من شأنها النهوض بالمجتمع، والعمل على زيادة الوعي بالمخاطر البيئية، وتفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التي تخدم البيئة المحيطة، والتوعية بحروب الجيل الرابع وكيفية الوقاية من الإشاعات عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت الدكتورة صباح صابر، أن الأسبوع البيئي هذا العام يهتم بتوضيح دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع، إلى جانب دورها في تنمية المهارات لدى ذوي الإحتياجات الخاصة من الطلاب.

وعلى هامش فعاليات الأسبوع تم افتتاح الخيمة التمريضية أمام مبنى كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، والتي تضمنت العديد من الأنشطة الطبية مثل قياس نسبة السكر في الدم، قياس الضغط، علاج الجروح والحروق والإسعافات الأولية في حالات الإغماء والكسور، وذلك بهدف تقديم خدمات تثقيفية وتعليمية وصحية لطلاب الجامعة عن العديد من الأمراض وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تدريبهم على الطرق السليمة للإسعافات الأولية لمختلف الحالات الطارئة.