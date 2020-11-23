شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 12 عاما من الدراسات والمفاوضات.. الخط الرابع للمترو يرى النور (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد كل من الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير اليابان بالقاهرة، توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية بقيادة شركة المقاولين العرب، ويضم شركات «كونكورد – بتروجيت – أبناء حسن علام» (المجموعة التخصصية CP401، وكذلك عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش، حيث قام بالتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولين العرب، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، والمهندس حسن علام رئيس شركة أبناء حسن علام، والمهندس أحمد العبدرئيس شركة كونكورد، وذلك بعد 12 عاما من الدراسات والمفاوضات خرج الخط الرابع للمترو إلى النور.

كما تم توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية، وقد قام بتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق ووالسيد جوشي هاتاجاوا (ميتسوبيشي) والمهندس / أسامة بشاي (أوراسكوم).

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ الخط الرابع الذي يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 38 محطة، والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تمتد من (محطة حدائق الأشجار – محطة عمرو بن العاص ) بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة، والثانية تمتد من (محطة عمرو بن العاص – محطة القاهرة الجديدة ) بطول 23 كم وتشتمل على 21 محطة.

وأضاف أن إجمالي قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع المجموعة التخصصية CP401، ما يعادل حوالي 26 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة)، وتبلغ قيمة العقد الموقع لتنفيذ عقد الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل ما يعادل حوالى 15.3 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة).

وأشار إلى أنه يجري حالياً التفاوض مع الشركات المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقي من المرحلة المجموعة التخصصية CP402 والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5.1 كم، كما تجري حالياً أعمال دراسة العرض الفني المقدم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية CP412 للمرحلة الأولى بالكامل.

الجدير بالذكر، أنه يجري حالياً الإنتهاء من تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة عمرو بن العاص بالفسطاط، وبذلك يكون قد تحقق الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالى 70 مليار جنيه مصري، يتم تمويل جزء من الشق الأجنبي بقيمة 1.2 مليار دولار قرض من الحكومة اليابانية، وقد أبدت الجايكا استعدادها لتمويل باقي قيمة الشق الأجنبي، وسيتم تمويل 50800 مليون جنيه من الخزانة العامة الدولة.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق، كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، كما سيتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الجانب الياباني يوفر الشريحة الاولى من التمويل التنموي بقيمة 400 مليون دولار لمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة (المرحلة الأولى) من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بما يدعم الجهود الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، ببرامج التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني حيث تصل المحفظة الجارية للتعاون نحو 2.5 مليار دولار في مجالات حيوية من بينها النقل والتعليم والآثار، موضحة أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل عدلت الاتفاقيات الدولية بما يسمح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.