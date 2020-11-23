شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليابان تشهد حفل توقيع تنفيذ أنظمة المرور للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، حفل توقيع عقود تنفيذ الجزء الغربي وأنظمة المرور للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو أحد مشاريع التعاون الثنائي من خلال قرض ياباني للمساعدات الإنمائية الرسمية، وحضر الحفل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وخلال الحفل، قام الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بتوقيع عقد تنفيذ الجزء الغربي مع ممثلي تحالف شركات (المقاولون العرب، حسن علام، بتروجيت وكونكورد)، كما وقع عقد تنفيذ أنظمة المرور مع ممثلي تحالف شركات (ميتسوبيشي وأوراسكوم). يتكون هذا المشروع من أربع أجزاء وهي تنفيذ الجزء الغربي، وتنفيذ الجزء الشرقي، وأنظمة المرور ومعدات وعربات السكك الحديدية. وتم خلال هذا الحفل توقيع عقود جزئين من الأربع أجزاء.

واكد السفير «أن خط المترو الرابع سيربط بين أكبر محافظتين، القاهرة والجيزة، وسيسهل حركة الركاب ويخفف من شدّة الازدحام على الطرق. وأضاف قائلًا:»سنستمر في تكريس جهودنا لإنجاز هذا المشروع الهام جدا للمصريين، بما لليابان من خبرة حيث أن شبكة مترو أنفاق طوكيو فقط بها 13 خط و286 محطة«.

وكانت حكومة اليابان وحكومة مصر قد اتفقت على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى كمشروع للتعاون الثنائي من خلال قرض ياباني للمساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2012، وتم بالفعل حوالي 315 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع.