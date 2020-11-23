شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات ويناشد المواطنين النزول والمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عددًا من لجان جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة سوهاج، بهدف الاطمئنان على سير العملية الإنتخابية، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة، وأوجه الدعم لعناصر العملية الإنتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان الانتخابات بمدارس سوهاج الثانوية بنات، والدكتور طه حسين الابتدائية المشتركة بحي شرق مدينة سوهاج، ومصطفى كامل الابتدائية بقرية «جزيرة شندويل»، بمركز سوهاج.

واطمأنّ المحافظ، من المستشارين رؤساء اللجان، على توافر كافة سبل الراحة لإجراء الإنتخابات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات قد تعطل سير الإنتخابات، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد الفقي، على انتظام سير العملية الإنتخابية في اليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج.