شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» سوهاج: إقبال متزايد على التصويت في إعادة النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة عمليات متابعة إنتخابات مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة، اللواء محمد مصطفى، وجود إقبال متزايد على التصويت في معظم اللجان الإنتخابية بمختلف الدوائر الثمانية بالمحافظة، في اليوم الأول من جولة الإعادة من الإنتخابات.

وأكدت الغرفة التي ضمت أمانتى العمل الجماهيري، برئاسة عرفات بكر الهوارى، وأمانة الشباب، برئاسة إبراهيم حسن السوهاجى، أمين مساعد الأمانة، خوض الحزب جولة الإعادة بعدد 11 مرشحًا على 10 مقاعد، من بينهم 4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة على 3 مقاعد في الدائرة الرابعة بمركز طهطا، والتى تضم مراكز «طما، وطهطا، وجهينة».

وأشارت تقارير الغرفة، إلى جود إقبال من الناخبين على التصويت في معظم اللجان، وبالأخص اللجان الإنتخابية بالقرى التي منها مرشحين، وبدا واضحا إقبال كبار السن من الرجال والسيدات، وحرصهم على التصويت والمشاركة في الإنتخابات، سواء في لجان القرى أو لجان المدن، وزادت نسبة الإقبال على التصويت في القرى التي ينتمي إليها مرشحين، وبدا واضحًا حرص السيدات على الخروج والمشاركة في قرى المرشحين، وكثف أنصار المرشحين من تواجدهم في محيط اللجان، وحرص مرشحي حزب مستقبل وطن في الدوائر التي بها إعادة لمرشحي الحزب على توفير وسائل مواصلات، من أجل حشد الناخبين وتحفيزهم على المشاركة والتصويت في الإنتخابات، فيما حشد أعضاء الحزب بقواعده وأماناته الفرعية جهودهم من أجل حث الناخبين وتحفيزهم على التصويت لصالح مرشحي الحزب.

ونوهت الغرفة إلى حرص أنصار مرشحى الحزب ووكلائهم على التواجد أمام اللجان من أجل مساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم وأرقامهم في الكشوف، من خلال أجهزة «اللاب توب»، وأجهزة الموبايل، والكشوف الورقية الخاصة بأسماء الناخبين.

وتجرى عملية التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزًا انتخابيًا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الإنتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفًا و205 ناخب وناخبة، ويتنافس في الإعادة 28 مرشحًا على 14 مقعدًا للفردي في 8 دوائر انتخابية بالمحافظة ويخوض الحزب جولة الإعادة بـ 11 مرشحًا على 10 مقاعد.