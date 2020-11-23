شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعتين من إغلاق اللجان.. إقبال متزايد من الناخبين بدوائر الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد اللجان الانتخابية بدوائر الاقصر إقبالا كبيرًا من الناخبين على التصويت في انتخابات الإعادة مجلس النواب لاختيار المرشحين الثلاثة الممثلين لدوائر المحافظة بالنظام الفردي، قبل ساعتين من إغلاق اللجان.

وشهدت لجنة خالد بن الوليد الثانوية بدائرة الأقصر، ولجنة المدرسة الفكرية بدائرة ارمنت إقبالا كبيرا من الناخبين للمشاركة في الاتخابات، وسط إجراءات احترازية وامنية مشددة.

وتجرى جولة الإعادة في الإنتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر إنتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز مرشح وحيد من المرشحين الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة من الدوائر الثلاث.