شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: شركات الأدوية تضاعف إنتاجها استعدادا لموجة كورونا الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع المحافظين اليوم .

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المستلزمات الطبية والكمامات وكافة الأدوية اللازمة للتعامل مع مصابي كورونا متوافرة في المستشفيات والصيدليات»، مشيرا إلى أن شركات أدوية استعدت جيدا بمضاعفة حجم إنتاج أدوية كورونا.

وأكمل «أسعار الكمامات شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس توافرها في الأسواق بعد دخول مصانع عديدة هذا المجال»، متابعا «ستظل هناك وفرة في الكمامات حتى لو تسارع المواطنون على شرائها بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وحول اشتراطات تراخيص البناء قال متحدث الحكومة «لن يكون هناك أي قرار بمد فترة إيقاف منح تراخيص البناء، وسيتم السماح بإصدار التراخيص بمجرد تحديد الاشتراطات»، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية خاصة بحوكمة منظومة استصدار تراخيص ولن تؤثر على المواطن.

وأكد أن المواطن سيتعامل مع المحليات لتقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء.

وحول موجة الأمطار التي تتعرض لها البلاد «مناخ مصر أصبح أكثر مطرا، حيث نشهد عدة موجات من الأمطار ونتعامل مع هذا الملف بالإمكانات المتاحة، حيث لا يوجد بمدن مصر شبكات تصريف الأمطار كون مناخ مصر لم يكن يستدع هذه الخطوة»، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء شبكات تصريف الأمطار ضخمة وتحتاج إلى إنفاق مئات المليارات فضلا عن هيكلة كافة طرق الجمهورية.

وأضاف «سنبذل جهود في إطار المتاح، لكن لن تصل إلى درجة إنشاء شبكات مستقلة لتصريف الأمطار، لافتا إلى توفير 300 مليون جنيه للتعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية.