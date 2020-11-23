شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يشهد تدريبات القيادة الفعالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات الدورة التدريبية (القيادة الفعالة) بمدرسة 23 يوليو الإبتدائية، والتي حاضر فيها الدكتور أحمد حشيس رئيس مركز إعداد القادة بالوزارة سابقًا.

جدير بالذكر أن هذه الدورة استهدفت مديرى مدارس (23 يوليو الإبتدائية - الشهيد روضاوى الإبتدائية) بإدارة أسوان التعليمية، ومدرسة السباعية الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية، بالإضافة إلى ثلاثة معلمين من كل مدرسة.

استمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجارى.